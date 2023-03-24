Emekli maaşına zam teklifi TBMM'de: Kök maaş ayrıntısı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu açıkladı.

“En düşük emekli aylığı alanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde 7 bin 500 liraya çıkacak. Bundan hem Bağkur'lular hem de SGK'lılar yararlanacak” diyen Elitaş, EYT kapsamındakilerin de bu düzenlemeden yararlanabileceğini söyledi. Elitaş, “11 milyona yakın emekli bundan faydalanacak. 6 milyonluk kısım 2 bin liralık artıştan faydalanacak” diye konuştu.

Elitaş şunları söyledi:

"- Bugün vereceğimiz teklif toplam 16 maddeden oluşuyor. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. 2000 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur, hem SGK, hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı.

- Biz 2023 yılının başında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olması konusunda bir kanun teklifimiz genel kuruldan geçmişti. 2022 yılının haziran ayında yaptığımız düzenleme ile de en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira iken 3 bin 500 liraya çıkarmıştık. 2023 yılının başında da 5 bin 500 liraya çıkarmıştık."

Kök maaş ayrıntısı: Zam dönemi hesaplama nasıl olacak?

Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emekliler, maaşları bu rakama ulaşana kadar yapılacak zamları, kök maaşlarına eklenecek şekilde alacak.

NTV'nin aktardığı habere göre; örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.



Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.



Yani emekliye 7 bin 500 liranın üzerine yüzde 30 zam yapılıp 9 bin 750 lira maaş verilmeyecek.



Ancak diyelim en düşük maaş temmuzda 8 bin liraya yükseltildi. Yüzde 30 zam sonrası kök maaşı 7 bin 150 lira olan emekli 8 bin lira maaşa hak kazanacak.

En düşük emekli maaşı, 1500 liradan 2500 liraya, sonra 3500 liraya yılbaşında da 5500 liraya çıkarılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memeru emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.