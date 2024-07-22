Emeklilere fark ödemesi tarihi belli oldu

Son dakika gelişmesi... Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Emekli Sandığı'na bağlı olanlar Temmuz ayında tek maaş farkı alacak. Her ay maaş alanlar, sadece Temmuz ayı farkını alacak. Üç ayda bir maaş alanların fark ödemesi ise değişiyor. Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde maaş alanlar, Temmuz için fark alacak.

Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde maaş alanlar, Temmuz ve Ağustos için iki maaş farkı alacak. Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde maaş alanlara ise üç aylık maaş farkı ödenecek. Böylece her grup farklı dönemlerde farklı miktarlarda ödeme alacak.

Toplam 11 milyar TL ödeme yapılacak

SGK'nın toplam ödeme tutarı 11 milyar TL olacak. Bu tutar, emeklilerin maaş farklarını karşılayacak. Ödemeler, Banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. Emekliler, 26 Temmuz'da zam farklarını alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliler için önemli bir duyuru yaptı. 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları, 26 Temmuz'da hesaplara yatırılacak. Emeklilere toplamda 11 milyar TL ödeme yapılacak. Zam farkları, aylık almakta olan Banka ve PTT hesaplarına gönderilecek.