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Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ankara'da sürpriz toplantı

Son dakika gelişmesi... Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için gelecek açıklamayı bekliyor. Bayramda verilecek emekli ikramiyesi için Bakan Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Ramazan ayı başlıyor. Milyonlarca vatandaş Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1100 lira olarak ödenen bayram ikramiyelerine bu yıl zam gelecek mi?

Emeklinin bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Zam gelir mi?Emeklinin bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Zam gelir mi?Ekonomi

Sabah gazetesinin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bugün emekli ikramiyesinin ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek.

İki ismin, Türkiye Emekliler Derneği’nde gerçekleştireceği görüşmenin saat 12.00’de başlaması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi için talep 5 bin 500 lira

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

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