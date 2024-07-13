Emekliye ek zamda son kulis: Olası rakam ve tarih verildi (En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?)

Milyonlarca emekli ek zam düzenlemesini takip ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin liranın üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar yapıldığı kamuoyuna yansıdı. 6 aylık enflasyon sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranı yüzde 24,73 olarak netleşti. Enflasyon zammı ise kök maaşlara uygulanıyor. Kök aylığı 8 bin liranın altında olanların maaşı, emekli maaş zammına rağmen en düşük aylığın altına kaldı. Yaklaşık 1.8 milyon emeklinin bu durumda olduğu ifade ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in dün en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklama kulisleri yeniden hareketlendirdi.

En düşük emekli maaşı için tarih verildi

Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı yapılacağını söyledi. Güler, “Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşına zam ne kadar olacak?

TGRT canlı yayında ise en düşük emekli maaşı için 2 rakamın öne çıktığı belirtildi. SGK uzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli aylığının 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının beklendiğini söyledi. Karakaş, "Şu anda en fazla 12 bin TL diyorlar. Kök maaşı 5 bin, 7 bin lira olan da maksimum 12 bin TL alacak. Cumhurbaşkanımız devreye girerse maksimum 12 bin 500 lira olur" diye konuştu.

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısı sonrası yeni emekli maaş zammının bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması öngörülüyor.