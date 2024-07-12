SON DAKİKA: AK Parti'den en düşük emekli maaşına zamla ilgili açıklama... Tarih işaret edildi

SSK, Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Emekli maaş zam oranın belli olmasıyla beraber gözler en düşük emekli aylığı için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Kök aylığı 8 bin lira altında olanların maaşı, en düşük aylığın altında kaldı. Emekliye ek zam için toplantının yapılacağı ifade edilmişti. Emekli maaş toplantısının günü henüz belli değilken emeklilerin bekleyişi devam ediyor.

Son açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. En düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt veren Güler, "Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız” diye konuştu.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin 12-13 bin lira seviyelerine yükseltilmesi için AK Parti kurmaylarının çalışmalarına devam ettiği kulislere yansıdı. En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Son açıklamalara göre, emeklilere seyyanen zam gündemde yer almıyor. AK Parti yetkilisi, emekli maaşları konusunda henüz bir rakamın belli olmadığını söyleyerek, seyyanen zamzın zor olduğunu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Balkanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in dün emekli maaşları için bir araya gelmesi bekleniyordu.