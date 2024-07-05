Emekliye refah payı verilecek mi, emekli zammı eşitlenecek mi? İşte refah payında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise altı aylık enflasyonu yüzde 41,16 açıkladı.

Emekli ve memur TÜİK’in açıkladığı yüzde 24,73’lük enflasyon farkına göre temmuz ayında zam alacak. SSK (4a) ve Bağkur (4b) emeklisi yüzde 24,73 zam alacak. Ancak memur ve memur emeklisinin zammı diğer emeklilere göre düşük kalacak.

Memur emeklisi neden düşük zam alıyor?

Zira memur ve memur emeklisi zammında toplu sözleşme rol oynuyor. Buna göre; memur ve memur emeklisi 2024’ün ikinci altı ayı için yüzde 10 zam alacak. Ayrıca 2024’ün ilk altı ayı için enflasyonun yüzde 15’i geçen kısmı için aradaki 9,31 puan da enflasyon farkı olarak eklenecek. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 19,31’de kalacak.

Ocak 2024’te benzer bir fark SSK ve Bağkur emeklileri aleyhine gelişmişti. Hükümet tüm emeklilerin maaşlarını yüzde 49,25’e eşitmişti. Ancak o süreç Mart 2024 yerel seçimleri öncesine denk gelmişti. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle zamları sınırlı tutmayı planlıyor.

Bakan Işıkhan kapılarını kapatmıştı

Refah payıyla emekli maaşlarının eşitlenmesine yönelik beklenti olsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.

Bakan Işıkhan 15 Mayıs’ta emekliye refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruya “Şu anda bunu konuşmak için erken, temmuz ayını bekleyelim” ifadesini kullanmıştı.

Vedat Işıkhan, 26 Haziran’da yaptığı bir başka açıklamada da "Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuşmuştu.