En düşük emekli aylığında farkların ödeneceği tarihi belli oldu
SGK, en düşük emekli aylığının temmuz ayından itibaren 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında oluşan fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin fark ödemelerinin tarihini açıkladı.
Kurumdan yapılan açıklamada, zam düzenlemesi kapsamında oluşan aylık farklarının 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.