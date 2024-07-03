Enflasyon rakamları bugün açıklanacak: Memur ve emekliye yapılacak zam netleşecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında 3,18, mayıs ayında 3,37 artış göstermişti.

Memur ve emeklinin maaş zamları netlik kazanacak

Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek. Memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemde yapılacak artış da netleşecek.

Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı da artacak. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda güncellenecek.

Kıdem tazminatı tavan tutarı artacak

Çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olan kıdem tazminatı da memur zammından etkilenen kalemlerden.

Kıdem tazminatı, kişinin her yıl için çalıştığı süredeki 30 günlük brüt ücreti tutarında veriliyor. Tavan tutarın belirlenmesinde de memur zammı etkili olacak.