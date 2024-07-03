Enflasyonda ilk büyük düşüş bir ay sonra
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerinde, yüzde 75’i aşmış bulunan tüketici fiyatları bazında yıllık enflasyonda yükseliş rallisinin sona ermesi ve 11 ayın ardından ilk düşüşün görülmesi bekleniyor.
Haziranda kısmi düşüş beklenen yıllık enflasyonda ilk büyük düşüşün olası takvimi ise geçen yılın baz etkisi dolayısıyla bir ay sonrayı gösteriyor. Enflasyonda haziran ile birlikte tersine rallinin başlaması ve düşüşlerin, “baz” etkisiyle temmuz, ağustos ve kısmen eylül ayında artarak süreceği öngörülüyor. Geçen yılın anılan üç ayındaki yüzde 25,1’lik enflasyon, bu yıl aynı aylarda baz etkisi dolayasıyla hızlı bir düşüş olasılığını güçlendiriyor. Yıllık enflasyonun bu yıl aynı dönemde 25 puandan fazla düşüşle yüzde 50’nin altını görmesi bekleniyor.
Yıllık enflasyonda, yüzde 38’lik 2024 sonu hedefinin tutması ise özellikle son çeyrekte çok daha güçlü bir düşüş ivmesi oluşmasına bağlı bulunuyor.
Yükseliş rallisi bitiyor mu?
Ekim 2022’de yüzde 85,51’e kadar yükseldikten sonra, izleyen dönemde düşüşe geçerek anılan yılın kasım ayında yüzde 84,39’a, yılın sonunda yüzde 64,27’ye düşen TÜFE bazında yıllık enflasyon, devam eden düşüş süreci ile Haziran 2023’te yüzde 38,21’ye kadar inmişti.
Yeni ekonomi yönetiminin parasal sıkılaştırma esaslı radikal program değişikliğine gittiği ve faiz artırımları sürecinin başladığı Temmuz 2023’ten bu yana olan dönemde iç talep baskılanırken ve kur artışları hız keserken yıllık enflasyon (Eylül 2023 hariç) aylar itibarıyla sürekli yükselerek mayıs sonunda yüzde 75,45’e, yıllık enflasyonda yükseliş rallisi de 11 aya ulaşmıştı.
Haziranda beklenen aylık oran
TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) haziran ayında yaşanan değişimi bugün saat 10.00’da açıklıyor. Hazirandaki aylık gerçekleşmeye ilişkin piyasaların genel beklentisi yüzde 2,5 dolayında.
Merkez Bankası’nın finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerden oluşan “piyasa katılımcıları” ile yaptığı ankette haziran için aylık TÜFE artışı beklentilerinin ortalaması yüzde 2,52 olarak ölçülürken, diğer çeşitli kuruluşların anketlerinden çıkan aylık oranlar da yaklaşık bu düzeyde bulunuyor.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre ise haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan “Ücretliler Geçinme İndeksi” aylık bazda yüzde 3,42 oranında artış gösterdi. İTO endeksinde İstanbul için açıklanan aylık artışlar genelde TÜİK’in TÜFE endeksindekinin bir miktar üzerinde seyrediyor. Mayıs ayında TÜFE yüzde 3,37 artarken, İTO perakende fiyat endeksindeki artış yüzde 3,59 olmuştu.
Geçen yılın haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,92 olarak gerçekleşmişti. Buna göre bu yılın haziranında bunun altındaki her oranda yıllık enflasyonda düşüş yaşanacak.
Bugün açıklanacak haziran aylık enflasyonu Merkez Bankası’nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketinden çıkan yüzde 2,52 düzeyinde gelirse, haziran sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 73,1 dolayına inmiş olacak.
Haziranda yüzde 3’lük bir aylık oranla yıllık enflasyon yüzde 73,9’a, aylık yüzde 3,5’lik bir oranla ise yüzde 74,7’e düşecek. Bu olasılıkların tümünde TÜFE bazında yıllık enflasyonda 11 ay sonra ilk kez düşüş yaşanacak.
Aylık oranın yüzde 3,92 ve üzerinde gelmesi durumlarında ise yıllık enflasyonda düşüş izleyen aya ertelenecek. Ancak haziran ayı fiyat hareketleri piyasa beklentilerinin ya da yüzde 3,92’nin üzerinde bir aylık oran olasılığını desteklemiyor. Genel beklenti yüzde 2,5 dolayında yoğunlaşırken, bunun altında bir oran beklentisi fazla taraftar bulmuyor. Haziranda aylık oranın yüzde 2 dolayında kalması gibi bir olasılıkta ise yıllık enflasyonun yüzde 72 civarına kadar inebileceği görülüyor.
En sert düşüş temmuz ve ağustosta
Geçen yıl temmuzda yüzde 9,49 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, ağustosta da yüzde 9,09’la yükseliş ivmesini sürdürmüştü. Bu nedenle bu yıl aynı aylarda aylık enflasyonun bu oranların çok altında gerçekleşmesi ve “baz” etkisiyle yıllık enflasyonda asıl sert düşüşlerin bu aylarda yaşanması temel beklentiyi oluşturuyor.
Piyasa Katılımcıları Anketinden çıkan sonuca göre temmuz ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,41, ağustos ayı beklentisi de yüzde 2,16 düzeyinde bulunuyor. Her ay yapılan ankette öngörülen oranlar tam tutmasa da gerçekleşmelerle öngörüler yaklaşık olarak uyumlu çıkıyor. Aylık oranların öngörülen bu düzeylerde gerçekleşmesi olasılığında ise yıllık enflasyonun temmuz sonunda yüzde 61,9’a, ağustos sonunda yüzde 51,6’ya ineceği görülüyor.
Eylülde yüzde 50’nin altı
Geçen yıl eylül ayında gerçekleşen aylık enflasyonun yüzde 4,75 olduğu dikkate alındığında, yıllık enflasyonda baz etkisiyle düşüşün bu yıl aynı ayda da devam etmesi güçlü olasılık. Haziran, temmuz, ağustos aylarında aylık oranların piyasa beklentileri düzeyinde, eylülde de geçen yılın aynı ayındakinin altında gerçekleşmesi durumunda, yıllık enflasyonda düşüş eylülde de devam edecek.
Ancak yıllık enflasyonun psikolojik bir sınır olarak yüzde 50’nin altına inebilmesi için bu yıl eylülde aylık oranın yüzde 3,6’yı geçmemesi gerekiyor. Başka deyişle eylülde yüzde 3,6 veya altında bir aylık oranla yıllık enflasyon uzun süre sonra ilk kez yüzde 50’nin altını görebilecek. Eylülde aylık oranın yüzde 2 dolayında gerçekleşmesi durumunda ise yıllıktaki düşüş daha da sert olacak ve yıllık enflasyon yüzde 46-47 aralığına inecek. Böylece yıllık enflasyon temmuz, ağustos, eylül olmak üzere üç aylık dönemde 25 puana yakın düşmüş olacak.
Ekonomi yönetiminin yüzde 38’e revize ettiği 2024 yıllık enflasyon hedefinin tutabilmesi için ise yavaşlama ivmesinin artarak sürmesi, aylık ortalama artışın son çeyrekte yüzde 1,5’in altında kalması gerekiyor.
Enflasyona etki eden dinamikler
Enflasyonda temmuz-eylül döneminde beklenen düşüşler büyük oranda geçen yılın aylarının “baz” etkisinden kaynaklanıyor. Ancak uygulanan programın iç talebi baskılayıcı etkileri fiyatlar genel seviyesini yükselten iki temel faktörden “talep enflasyonu”; sıcak para girişlerinde bir süredir yaşanan ani yükselişin kur artışlarını baskılaması da “maliyet enflasyonu” ayağını zayıflatarak dezenflasyona katkı yapıyor.
Döviz kurlarının arızi ve kısmi yukarı yönlü hareketine rağmen genelde mutedil seyri, kura bağlı fiyat artışlarını sınırlıyor. Yaz mevsimi ile birlikte artan turizm faaliyetleri yoluyla döviz gelirlerinde ve Türkiye’nin “Gri liste”den çıkması nedeniyle yatırıma yönelik döviz girişlerinde artış beklentisi de bunu destekliyor. Ancak elektrik fiyatlarına temmuz başından geçerli yüzde 38’lik zammın zincirleme etkisi dolayasıyla fiyatlar genel düzeyine yukarı yönlü belli bir etki gelmesi bekleniyor.
Gelirlerdeki reel aşınmanın iç talebi baskılayıcı etkisi enflasyon düşüşüne katkı verirken, memur ve emeklilere temmuz ayında yapılacak artışlarla talepte yaşanacak artışların fiyatlara yukarı yönlü etki edeceği bekleniyor, ancak buna rağmen tüketici fiyatlarında aylık bazda geçen yılki kadar artışlar öngörülmüyor. Bu gelişme ve öngörülere göre yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde aşağı yönlü seyrini sürdürerek, hedefin bir miktar üzerinde olmak üzere yılı yüzde 40’lı düzeylerde tamamlaması güçlü olasılık olarak görülüyor.