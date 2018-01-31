Enflasyon raporunu nasıl okumalı?

31 Ocak 2018

DUNYA.COM

Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporunda, 2018 enflasyon tahminini beklendiği gibi yukarı yönlü revize etti; yıl sonu için enflasyon öngörüsü yüzde 7'den yüzde 7.9'a çıktı. TCMB, 2018 için petrol tahminini 56 dolardan 66 dolara yükseltirken, gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak korudu.

Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda, 2018 enflasyon tahminindeki 0.9 puanlık revizyonun 0.7 puanının ithalat fiyatlarındaki güncellemeden kaynaklandığı belirtildi.

İktisadi faaliyet görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak çıktı açığında gerçekleşen güncellemenin revizyonda 0.1 puanlık bir etkisi olduğu kaydedildi.

Merkez Bankası, enflasyonda ‘genele yaygın’ ve ‘ikna edici’ düşüşü görene kadar sıkı para politikasını sürdüreceğini vurguladı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, “2018 yılında para politikasının etkinliğinin artırılmasına ve enflasyondaki düşüş sürecinin hızlanmasına odaklanacağız. Enflasyon dinamiklerinde genele yayılan ve ikna edici bir düşüş gerçekleşene kadar bu sıkı duruş korunacak. Riskleri yakın takip ediyor olacağız gerektiğinde ilave

parasal sıkılaştırma yapabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

MB'nin yılın ilk enflasyonu raporuna ilişkin hazırlanan notlardan bazıları şöyle:

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Bu yıla ait tahminleri oluşturulurken baz alınan varsayımlarda petrol fiyatlarındaki güncelleme dikkat çekiyor. Ayrıca endüstriyel metal gibi üretime girdi madde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu yıla ait ithalat fiyatlarında dikkate değer bir güncelleme söz konusu. Öte yandan, yıllık gıda enflasyonu yüzde 7 olarak korunuyor. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana yağışların az olduğu ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği dikkate alındığında bu seviyenin iyimser olduğu kanısındayız.

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Son PPK toplantısında, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar sıkı duruşun devam edeceği değerlendirmesini korurken, buna 'baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız' vurgusu ekleyen MB enflasyonda sadece düşüş miktarı veya hızıyla değil, iyileşmenin kalitesiyle de ilgilendiğini ortaya koymuştu. Enflasyon raporu toplantısında bu vurguyu sürdüren MB görünümünde 'ikna edici' iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun süreceğini belirtti. Dolayısıyla, tüm bunlar dikkate alındığında kurda istikrarlı seyir sürdüğü takdirde MB'nin şu anki duruşunu koruyacağını söyleyebiliriz.

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Genel olarak baktığımızda temelde TL'deki değer kaybı kaynaklı revizyonların sonucunda yılsonu enflasyon beklentilerinde revizyonlar görüyoruz. Gıda enflasyonu 2017'de görülen rekor yüksek artışı sonrasında 2018-2019 için yüzde 7 seviyesinde korunmuştur. Çetinkaya'nın konuşması ocak ayı PPK toplantısı sonrası yayınlanan ve piyasa tarafından şahin olarak algılanan toplantı notu tonunda gerçekleşmiştir. Buna göre, gerektiği hallerde ilave sıkılaştırma da söz konusu olabilecektir.

Çekirdek, hizmet enflasyonlarındaki görüntü ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seyrin 2018 yılında da PPK'nın çoklu faiz oranı ile devam etme tercihini destekleyeceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, enflasyonda göreceğimiz gerilemenin PPK'ya ne sadeleşme ne de daha gevşek bir politika duruşuna geçme konusunda alan yaratabileceğini düşünmüyoruz. Küresel taraftaki şartlar beklentiler dahilinde gittiği sürece 2018 yılında alıştığımız para politikası uygulamasının devam edeceğini düşünüyoruz.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 7.9'a çıkardı

Merkez'den hükümete açık mektup