Enflasyon sonrası gözler TCMB'de! Yıl sonu hedefi tutturabilecek mi?

Nisan ayında enflasyon yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,37 oldu. TÜFE'deki değişim bir yılın ilk 4 ayında yüzde 14,64 olarak hesaplanırken, enflasyon 4 ayda Merkez'in yıl sonu hedefine yaklaştı.

TCMB yüzde 16'lık hedefi revize edecek mi?

Beklentileri aşan rakamların ardından TCMB'nin yüzde 16'lık yıl sonu hedefini revize edip etmeyeceği merak konusu olurken ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, "Kalan 8 ayda her ay binde 2 enflasyon gelirse hedef tutar" dedi.

İlk dört aylık enflasyon %14,6 oldu. Yıllık hedef %16. Kalan 8 ayda her ay binde 2 enflasyon gelirse hedef tutar. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 4, 2026

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Kara, 22 Nisan'da Merkez'in faiz kararı sonrası yaptığı paylaşımı hatırlattı. Paylaşımda Kara, "Bugün Merkez Bankası resmi faizi artırsaydı kimseye bir zararı olmazdı çünkü filli faiz zaten artmıştı. Ama faydası dokunabilirdi, çünkü kendine bu riskli ortamda bedava bir sigorta yapmış olurdu" demiş, enflasyonda olası artışa işaret etmişti.

8 ay boyunca ortalama artış yüzde 0,19 olmalı

Aylık enflasyon ortalama yüzde 0,19 artışla 8 ay boyunca 10 yılın en düşük seviyelerini tekrarlarsa hedefin ancak tutacağı görüşü öne çıkarken, son 5 yılın ortalamaları tekrar ederse yıl sonu enflasyonu yüzde 28,65'le beklentinin üzerine çıkıyor.

TCMB 2026 sonu için tahmin aralığını şubat ayında yüzde 15-21'e yükseltmiş, son toplantıda ise tahmini yüzde 16'da bırakmıştı.

Merkez'in Piyassa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükselmişti. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıkmıştı.