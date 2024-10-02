Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından büyük önem taşıyan bu veriler, konut kiralarından market fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini gösterecek.

Enflasyon beklentilerinin ortalaması: Yüzde 2,09

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.