Enflasyonda kalıcı ve hızlı gerileme başlayacak: ATSO Başkanı Ali Bahar faiz beklentilerini paylaştı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATSO Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan Meclis'te, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, sektörel gündem, Antalya'ya verileri, turizm, enflasyon ve faiz konuları ile yurt dışı çıkış harçlarına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Sektörel gündeme ilişkin ciddi bir talep aldıklarını kaydeden Bahar, “Şuna çok seviniyoruz ki, birçok sektörden, birçok problem dile getirmemiz, çözüm aramamız için her geçen gün bize yoğun bir şekilde talepler geliyor. İşte bu bizim oluşturmak istediğimiz şey. Demek ki sektörlerin, bizim çözebileceğimiz konusunda umutları var. Bu bizim için çok değerli” diye konuştu.

Kadınlar sertifikalarını aldı

ATSO tarafından, mesleki yeterlilik ve kadın istihdamı konusunda yürütülen “Sanayide Kadın Eli” projesi kapsamında “Çelik Kaynakçılık Mesleki Yeterlilik Belgelendirme” kursiyeri yüzde 100 başarıya ulaşan 15 kadına sertifikaları ATSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda takdim edildi. ATSO, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Eğitim Merkezi iş birliğinde, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü destekleri ile hayata geçirilen “Sanayide Kadın Eli” projesinin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, katkı koyanlara teşekkür ederek, sertifikalarını alan kadınları tebrik etti. 98 kadının başvuru yaptığı ve mülakatla seçilen 15 kadın kursiyerin tamamının yüksek puan aldığı eğitimin sonucunda sertifikalar, ATSO Başkanı Ali Bahar, TOBB Antalya KGK İcra Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu ve TOBB Antalya KGK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Keskin Gürkan tarafından takdim edildi.

Sanayide Kadın Eli Projesi devam edecek

Ev kadınlarını iş yaşamına kazandırmak için gerçekleştirdikleri çalışmanın önemine dikkat çeken Başkan Ali Bahar, “Yürekleri o kadar büyük ki çelik kaynakçılık projemize katıldılar, 98 kişi arasından seçildiler. Bununla sınırlı kalmayacağız, Sanayide Kadın Eli projemizi etap etap sürdüreceğiz. Belki binlerin üzerine çıkacağız. Bu projeyi Türkiye'de yapan ilk kurumuz. Kadın istihdamı nasıl gelişir bu bizim için çok önemli. ATSO'nun bu projeyi başlatması, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzun ve Antalya OSB Kadın Komisyonumuzun bunun bir parçası olması ve bütün bunları yaparken Antalya OSB Teknik Koleji'nin bunun altyapısını oluşturması güç birliğinin ve beraberliğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Şimdi ise bu güç birliğinden doğan kuvvetle, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikayı alan arkadaşlarımız bahsettiğim kurullar vasıtasıyla fabrikalarda uygun pozisyonlara yerleştirilecekler, gelişim süreçlerini hep birlikte takip edecek ve onların mentoru olmaya devam edeceğiz” dedi.

"İş dünyası zaten vize almakta zorlanıyor"

Yurtdışı çıkış harcının artırılmasının işletmeler için olumsuz bir gelişme olduğunu savunan Başkan Bahar, “Gelir boyutuna baktığımızda, 2023 yılında yurt dışı çıkış harcından elde edilen toplam gelir, 1,3 milyar TL iken, çıkış harcının 10 katına çıkartılarak bin 500 TL olması durumunda gelirin yaklaşık 13 milyar TL olacağını görüyoruz. Ancak 13 trilyon lira civarında gerçekleşmesi beklenen 2024 yılı kamu gelirleri içinde yurtdışı çıkış harcından gelecek 13 milyar TL'nin ciddi bir önemi olmadığı aşikâr” dedi.

Vatandaşların yurt dışına çıkışını pahalılaştırarak yavaşlatmanın rasyonel bir yöntem olmadığını kaydeden Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 yılında 8,7 milyon vatandaşımız yurt dışına çıktı. Çıkış harcının bin 500 liraya çıkması bu eğilimi azaltma konusunda hiç de rasyonel bir yöntem olmadığı gibi uzun vadede etkili olması da zor. Biz, devletin vatandaşlarının ülke dışına çıkışından vergi almasını doğru bulmuyoruz. Yurtdışına çıkış maliyetlerinin artması, işletmelerimiz için olumsuz bir gelişmedir. İş dünyası zaten gideceği ülkeden vize almakta zorlanırken, şimdi de devletimiz ek bir maliyet yükü getiriyor. Tüm iş insanlarımızı, Ticaret Bakanlığının yurtdışı ziyaretlere yönelik verdiği desteklerden yararlanmaya davet ediyorum. Yeni iş bağlantıları kurmak için yurtdışına giden firmalarımızın seyahat masraflarını, Ticaret Bakanlığı yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda, yılda 5 seyahate kadar destekliyor. Tüm ihracatçılarımız ve ihracatçı adaylarımız bu destekleri daha yakından izlemelidir. Biz de çok yakında yeni kuracağımız destek ofisimizde, bu bilgilendirmeleri gerçekleştireceğiz.”

"Kalıcı ve hızlı gerileme başlayacak"

Enflasyon konusunda gösterilen sabrın meyvelerini almaya yakın olduklarını belirten Başkan Bahar, “10 gün sonra açıklanacak Haziran verisi ile enflasyonda kalıcı ve hızlı bir gerileme başlayacak. Bugün yüzde 75 olan tüketici enflasyonunun, 3-4 ay içinde yüzde 50'nin altına düştüğünü, yıl sonunda ise yüzde 40 civarına gerilediğini hep birlikte göreceğiz. Bununla birlikte yine bu yıl sonunda küçük adımlarla başlayacak faiz indirimlerinin, 2025 genelinde devam edeceğini ve şu anda yüzde 50 olan politika faizinin gelecek yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara ineceğini öngörüyoruz. Geride bıraktığımız 3 ay, Merkez Bankası çok büyük miktarda döviz alımı yaparak, hem rezerv pozisyonunu güçlendirdi, hem de döviz kurunun düşmesini engelledi” dedi.

"25 yıl sonra yeniden gündemde"

Asgari Kurumlar Vergisi'ni de içeren torba kanun teklifinin, Kurban Bayramı'nın ardından TBMM'ye sunulması ve Meclis tatile girmeden kanunlaşmasının beklendiğini dile getiren ATSO Başkanı Ali Bahar, “25 yıl aradan sonra yeniden gündeme gelen Asgari Kurumlar Vergisi'ni de içeren torba kanun teklifinin, kanunlaşması bekleniyor. Asgari kurumlar vergisi, ne kadar indirim ve istisnadan yararlanırsa yararlansın, şirketlerin ticari kârları üzerinden asgari bir oranda kurumlar vergi ödemesi anlamına geliyor. Yeni sistemin en çok indirim ve istisnalardan yararlanan şirketleri etkilemesi bekleniyor. Kurumlar vergisinde fiili oranın artması şirketlerin yatırım yapma ve istihdam kapasitesini aşağı çekeceği gibi tarihi diplere düşmüş olan doğrudan yabancı yatırımları da olumsuz etkileyecek bir düzenleme gibi görünüyor” diye konuştu.

"Antalya en hızlı büyüyen şehir"

Antalya'nın, Türkiye'nin gayrı safi yurtiçi hasıladaki payının 2022 yılı itibariyle 3,4 olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, “Bu şimdiye dek, Antalya'nın Türkiye ekonomisinden aldığı en yüksek paya yakındır. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'dan sonra en büyük altıncı ekonomiyiz. 2022 itibarı ile 30,6 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılamız var. 2022'de kişi başına gelir sıralamasında 11 bin 500 dolar ile Türkiye ortalamasının üzerindeyiz, ancak nüfus artış hızımızın yüksekliği nedeniyle 10'uncu sıradayız. Ancak gücümüz mevcut büyüklüğümüzün çok üzerinde. Şöyle ki; 2021 ve 2022'de Türkiye'nin en hızlı büyüyen ili olduk. 2023 verileri açıklandığında bunun devam ettiğini de göreceğiz. Ülke büyümesine katkı sıralamasında hep ilk sıralarda yer alıyoruz. Bildiğiniz gibi turizm, restoran ve taşımacılık sektörlerinde güçlü olmamız nedeniyle, hizmet sektörünün yaygın olduğu bir iliz. Türkiye genelinde hizmetler sektörünün ekonomideki payı yüzde 27 civarında iken, bizde bu oran yüzde 40'a yaklaşıyor” diye konuştu.

"Planlı, akılcı ve vizyoner çözümlere ihtiyacımız var"

Antalya'nın doğal nüfus artışıyla beraber göç alan bir kent olmasının kent planlaması için göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Başkan Bahar, “Buna göre 2016-2023 döneminde yurtiçinden 140 bine varan net göç aldık. Yurtdışından ise aynı dönem için 143 bine yakın kişi Antalya'ya göç etti. İç ve dış göçle yıllık ortalama 38 bine yakın insan Antalya'ya geliyor. Bunun sosyal, ekonomik, çevresel etkileri hepimizin malumu. Ayrıca, trafik, altyapı, eğitim, ulaştırma hizmetleri gibi pek çok alanda da ciddi sonuçları oluyor. Dolayısıyla, imar ve kentsel dönüşüm konusunda Altıntaş'ı da gözümüzün önüne getirecek olursak, bizim kent için çok daha planlı, akılcı ve vizyoner çözümlere ihtiyacımızın olduğu aşikârdır” dedi.

"Bürokratlar sesimizi duysun"

Covid-19 dönemindeki gerilemenin ardından turist sayısında keskin bir yükseliş olduğunun altını çizen Bahar, “Geçen yıl 16 milyona yaklaşan yabancı ziyaretçi sayısı ile rekor kırdık. 2023'te, İstanbul, Londra ve Dubai'den sonra Antalya, dünyada en fazla yabancı ziyaretçi çeken dördüncü şehir oldu. 2024'te turist sayımız daha da artacak. Beklenmedik bir gelişme olmazsa 2025'te de başarılı bir sezon bekliyoruz. Antalya Havalimanında yeni bir rekor kırıldı. 22 Haziran Cuma günü 199 bin 751 yolcu ve 1.175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı” diye konuştu. Turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin yanında sorunların da yaşandığına dikkati çeken Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Özellikle animasyon ve eğlence sektörü, spa-hamam, seyahat acenteleri ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren komitelerimizin, yabancıların çalışma ve oturma izinleri konusunda sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Bu konu hep sıcak, hep öncelikli gündemlerimiz arasında. İlgili birimlerimiz çalıştı ve bir çözüm önerisi oluşturdu. Biz ATSO bünyesinde bir büro kurulmasını istiyoruz. Yani ATSO, yabancı çalışan konusunda garantör olmak istiyor. Çünkü bu konunun içinde hem suiistimaller, hem de mağduriyetler var. Talebimiz yerine gelir ve bu iş kanunlaşırsa, hem süreç güvenli hale gelecek, hem de bürokratik işlemler hızlanacak. Bu talebin bir an önce karşılanması için girişimlerimiz sürüyor. ATSO olarak, elini taşın altına sokmak suretiyle, bakanlıkların ve yerel teşkilatların üzerindeki yükün bir bölümünü üzerine almayı kabul ederek sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu noktada bakanlık ve bürokratlarımıza ‘duyun sesimizi' diyoruz” dedi.

"Havalimanında en kısa sürede uzlaşmaya varılmalı"

Antalya'da son günlerde havalimanı uçuşları ile ilgili yaşanan yoğunluğa dikkati çeken Başkan Ali Bahar, “Antalya Havalimanı'nda çalışan sendikaların başlattığı iş yavaşlatma eylemi, yaz sezonunun yoğun günlerinde büyük aksaklıklara neden olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Antalya Havalimanı yetkilileri, durumun en kısa sürede normale dönmesi için çaba sarf ettiklerini belirtiyorlar. Bu durumun, şehrimizin turizm imajını olumsuz etkileyeceği, bu yoğun sezonda, sektöre zarar verebileceği hepimizin malumudur. En kısa sürede uzlaşmaya varılması, ortak noktada buluşulması, mağduriyetlerin giderilmesi ve havalimanındaki operasyonların normale dönmesi, Antalya turizminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki; bu sadece turizm sektörünü etkileyen bir durum değildir. Aynı zamanda üyemiz olan ve turizme hizmet ve tedarik sağlayan tüm firmalarımız bu konudan zarar görmektedir. Bu itibarla ivedi çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

"Yeni düzenlemeler yolda"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir vergi paketi geldiğini ifade eden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Yurt dışı çıkış harcından, gübre ve yemde KDV artışı, borsada kazanç vergisi gibi konuların bu paket içinde olacağı konuşuluyor. Gübre ve yemde 2016'dan bu yana yüzde 1 KDV uygulanıyor. Ancak yem satışında yüzde 10, gübre satışında ise yüzde 20 KDV alınacağı gibi söylentiler dile getiriliyor. Böyle bir değişiklik olursa tarımda girdi maliyetleri artacağı için tüm ürün fiyatlarında bir anda yükseliş göreceğimize şüphemiz olmasın. Enflasyonla mücadele ederken, böyle bir yanlış yapılmayacağına inanıyoruz” dedi.

Şirketler hukuku alanında da düzenleme konusuna değinen başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anonim şirketlerde hisse senedine bağlanmış paylar, 2 yıldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra elden çıkarılırsa gelir vergisine tabi bulunmuyor. Fakat hisse senedine bağlanmamış anonim şirket payları ile limited şirketlerdeki hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise herhangi bir süreye bakılmaksızın gelir vergisine tabi tutuluyor. Yeni vergi paketinde limited şirketler ile anonim şirket arasındaki bu farklılığın düzeltilmesi bekleniyor. Düzenleme ile iktisap tarihinden itibaren 5 yıl elde bulundurulduktan sonra elden çıkarılan hisse senedine bağlanmış limited şirket paylarından elde edilen kazançların da vergilendirilmemesi sağlanıyor. Bu gerçekleşirse anonim ve limited şirketler arasındaki vergi farklılığı ortadan kalkmış olacak. Son derece doğru ve olumlu bulduğumuz bu konu Meclis'te onaylanır ve SPK onay verirse artık limited şirketler de borsaya açılabilecek.”

"Vezne kapanış saati uzatıldı"

Yıllık üye aidatı ve munzam aidatlarının Haziran ve Ekim aylarında ödendiğini hatırlatan Başkan Bahar, “Odamız 2024 yılı Yıllık ve Munzam Aidat birinci taksit son ödemesi 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü 18:30'a kadar yapılabilecektir. İçinde bulunduğumuz tahsilat ayı olan Haziran ayına, bu yıl Mübarek Kurban Bayramının denk gelmesi sebebiyle, vezne kapanış saatimizi bugünden itibaren 1Temmuza kadar hafta içi 18:30'a kadar uzatıyoruz. Ayrıca buna ek olarak 29 Haziran Cumartesi günü de Veznemiz saat 09:00 - 13.00 arası da siz değerli üyelerimizi hizmet etmek için açık olacaktır. Bu önemli hususu da sizlerin bilgisine buradan sunmak istiyorum” diye konuşuldu.

İlk 500'e giren firmaları tebrik etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak açıklanan, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırma sonuçlarına göre listede yer alan ATSO üyelerini tebrik eden Başkan Ali Bahar, “Antalya'mıza katma değer sağlayan ATSO üyelerimiz CW Enerji, Yörükoğlu ve ANKUTSAN ile Merkezi Antalya dışında olup, üretimini Antalya OSB'deki tesislerinde sürdüren firmalarımız Namet, İstanbul Gübre Sanayi ve Öztiryakiler'i tebrik ediyorum. Bölgemizin sanayi gelişimine sağladığınız katkılar ve başarınızla gurur duyuyor, gelecekte de aynı yeni başarılara imza atacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.