Enflasyonun yeni hedefi patates cipsİ: Lüks tüketim olabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD'de yüksek enflasyonun tüketiciler üzerindeki baskısı devam ederken, temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok kalemde fiyat artışları sürüyor. Yeni bir analiz ise önümüzdeki yıllarda cipsin dahi "lüks tüketim" ürünlerinden biri haline gelebileceğine işaret etti.

Çevrim içi tahmin platformu Predictionist'in, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerini kullanarak hazırladığı rapora göre, 16 onsluk (yaklaşık 454 gram) patates cipsinin ortalama fiyatı 2019 yılında 4,49 dolar seviyesindeyken, 2024 yılında 6,45 dolara yükseldi.

Bu dönemde fiyatlarda yüzde 43,7'lik artış yaşanırken, yıllık ortalama artış oranı ise yaklaşık yüzde 7,5 olarak hesaplandı.

Aynı eğilim sürerse fiyat 15 doları aşabilir

Araştırmada, son beş yıldaki yıllık ortalama artış oranının 2036 yılına kadar devam etmesi halinde, 16 onsluk bir paket cipsin fiyatının 15,39 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

Raporda bunun kesin bir fiyat tahmini olmadığına dikkat çekilerek, yalnızca mevcut fiyat artış trendinin aynı şekilde devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek olası senaryonun hesaplandığı vurgulandı.

Predictionist sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu tür günlük ürünlerdeki fiyat artışları tüketicilerin en hızlı fark ettiği değişimler arasında yer alıyor. Küçük bir atıştırmalık bile bütçe hesabı yapılmasını gerektiren bir harcamaya dönüşebiliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca tüketicilere yalnızca etiket fiyatına değil, ürünün gram başına maliyetine bakmaları tavsiye edilirken, daha küçük ambalajların ilk bakışta daha ucuz görünmesine rağmen birim fiyat açısından daha pahalı olabileceği belirtildi.

Gıda enflasyonu etkisini sürdürüyor

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun mayıs ayı verilerine göre, marketlerden satın alınan gıda ürünlerini kapsayan "evde tüketilen gıda" kategorisinde fiyatlar son bir yılda yüzde 2,7 arttı.

Öte yandan LendingTree'nin araştırmasına göre Amerikalıların yaklaşık yarısı gıda harcamalarını karşılamakta zorlandığını ifade ederken, katılımcıların yüzde 52'si geçen yıla göre gıdaya daha fazla harcama yaptığını belirtti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 90'ı ise artan fiyatlar nedeniyle market alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi.

Enerji maliyetleri gıda fiyatlarını da etkileyebilir

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, gıda üretimi ve dağıtım süreçlerini de etkilediğine dikkat çekiyor.

Daha önce yayımlanan bir değerlendirmede, enerji maliyetlerindeki artışın nakliye, soğuk zincir, gıda işleme ve üretim süreçlerine yansıması nedeniyle market raflarındaki birçok ürünün fiyatında ilave yükseliş görülebileceği belirtilmişti.

Ekonomistler, bu tür maliyet baskılarının devam etmesi halinde gıda enflasyonunun önümüzdeki dönemde de yüksek seyrini koruyabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.