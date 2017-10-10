Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi

10 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katıldı. "Türkiye sık sık ciddi sınamalarla karşı karşıya gelen bir ülkedir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun en çarpıcı örneklerinden birini geçen yıl 15 Temmuz gecesi yaşadık. Türkiye darbe girişimi nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehlikeyi geride bırakmış ekonomisinin güçlü temeller üzerine kurulu olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Geçtiğimiz sene Osmangazi Köprüsü'nün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ve Avrasya Tüneli'nin açılışlarını yaptık. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını önümüzdeki yıl sonuna kadar hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Boğazı'na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalimdir. Bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız"

"Ticaret hacmimiz potansiyelin çok gerisinde"

Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin potansiyelin çok gerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yıl sonunda 1 milyar dolar seviyesinde olacak gibi. Bunu kısa sürede 3 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.

Türk işadamlarından Sırbistan'daki yatırımlarını artırmalarını isteyen Erdoğan, "Şu anda Sırbistan'da 30 şubesi ile faaliyet gösteren Halkbank'ın bu ülkede yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara kolaylıklar sağlayacağını düşünüyorum. Ulaştırma anlamında Sırbistan'a yapılacak yatırımlar Türk işadamları için çok önemli bir fırsat" diye konuştu.

Turizm ve spor alanlarında birlikte atılabilecek adımlara da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Turizm birlikte hareket edebileceğimiz bir diğer alan. Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı yılda ortalama yüzde 35 artıyor. Sırp turistlerin tercih ettiği ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Sırbistan sporda nüfusu ile kıyas olmayacak bir altyapıya sahip. Özellikle basketbolda. Öyleyse bunları biraz öğrenmekte fayda var"

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