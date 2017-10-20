Erdoğan: Ticarette milli para kullanmalıyız

20 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nin açılışında konuştu.

D-8 ülkelerinin ticarette milli paralarını kullanmaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok" dedi.

Erdoğan: "Dönem başkanlığımız sırasında bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim. D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz" diye konuştu.

"D-8 genişlemeli"

D-8'in genişlemesi ve karar alma mekanizmalarında revizyon yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Genişlemeden korkmanın hiçbir anlamı yok, burada rahat olmalıyız. Karar alma mekanizmalarımızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edebilmeliyiz. Zira oy birliğiyle çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır" şeklinde konuştu.

D-8 Ekonomik İşbirliği Zirvesi başladı