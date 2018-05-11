Ertem: MB sadece kura bakarak adım atmaz

11 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankasının para politikasında gerekeni yapacağını belirterek, atılması gereken adımlar konusunda kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini belirti. Ertem, "Merkez Bankası, atacağı adımları sadece kura bakarak belirlemez" diye konuştu.

TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in sorularını yanıtlayan Ertem, "Böyle dönemlerde merkez bankaları ne kadar güçlü olursa olsun, elindeki araçlar yetersiz olabiliyor, bu anlamda maliye politikası çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

2018 yılının kaybedilmiş bir yıl olarak sayılamayacağını belirten Ertem, "Maliye bakanlığından da piyasayı rahatlatıcı adımlar geliyor" dedi.

Kur baskısı olduğunu ancak bunun bütün gelişmekte olan ülkelerde görülen bir durum olduğunu söyleyen Ertem, "Arjantin IMF ile anlaşmak zorunda kaldı, Türkiye bundan çok çok uzak" diye konuştu.

Varlık Barışı geliyor

'Büyürken enflasyon ve cari açık yaratılıyor' algısı yanlış

Ertem, "Türkiye'nin şu andaki büyüme perspektifi ile cari açık ve enflasyon çelişmiyor, biz para basarak ve kamu kaynaklarını zorlayarak büyümüyoruz" açıklamasını yaptı.

'Büyürken enflasyon ve cari açık yaratılıyor' algısının yanlış olduğunu ifade eden Ertem, "Bu teoriye ve bizim temel yaklaşımımıza aykırı, bunu kimsenin telafuz etmemesi lazım, bu akıl dışı bir şey olur. Türkiye'nin 'şişmanlama' sorunu da yok zaten. Büyümenin kapsayıcı olduğunu ve ikinci çeyrekte devam ettiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Dolar yukarı hareketlendi

Ertem'in açıklamasından diğer satır başları:

Londra'ya ziyaretin çok olumlu geçeceğine inanıyorum, Türkiye'ye yönelik dezerformasyonların bu ziyaret ile kırılacağını düşünüyorum.

Merkez Bankası başından beri, özellikle kurda oynaklığın olduğu dönemlerde gereğini yaptı, bundan sonra da yapacaktır, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının en az Türkiye'de tartışılması lazım.

Seçimlerden sonra çok ciddi bir normalleşme süreci göreceğiz.

Seçimlerden sonra Türkiye'ye yatırımcı çok hızlı ve fazla gelmeye başlayacak, hem doğrudan yatırımlar hem kısa vade anlamında çünkü gidebilecekleri hiçbir yer yok.