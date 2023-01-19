Et ve Süt Kurumu'ndan son dakika açıklaması: 'Taze karkas et satışı yapılacak'

Et ve süt fiyatlarındaki artış ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fiyat istikrarı için yeni bir karar alındı.

Karar kapsamında; Et ve Süt Kurumu'na et ve süt piyasasını düzenlemesi için yetki verildi.

Yapılan açıklamada, üretici ve tüketicileri korumak için et piyasasının düzenli olarak takip edildiği ifade edildi.

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında;



Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır.



Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır.



Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır."