Euro Bölgesi'nin ithalat ve ihracatı aralıkta arttı

15 Şubat 2018

Euro Bölgesi'nde geçen yılın aralık ayında 2016'nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 1, ithalat da yüzde 2,5 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, 2017'nin aralık ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 180,7 milyar euro, ithalat da yüzde 2,5’lik artışla 155,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde dış ticaret fazlası, Aralık 2016'da 27,6 milyar euro iken, geçen yılın aynı döneminde 25,4 milyar euro seviyesinde kaydedildi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak 142,4 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde Ocak-Aralık 2017 dönemi ele alındığında, 2016’nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 7,1’lik artışla 2 trilyon 192,9 milyar euroya, ithalat da yüzde 9,7 yükselerek 1 trilyon 954,8 milyar euroua çıktı. Euro Bölgesi, söz konusu dönemde 238,1 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Euro Bölgesi'nde aralık ayında 192,3 milyar euroluk ihracat, 168,5 milyar euroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası da 23,8 milyar euro düzeyinde gerçekleşti.

AB’de ihracat azaldı, ithalat arttı

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de geçen yılın aralık ayında 2016’nın aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 2,7’lik azalışla 160,6 milyar euroya gerilediğini, ithalatın ise yüzde 1,4 artarak 146,4 milyar euroya yükseldiğini ortaya koydu.

AB'de aralıkta 14,3 milyar euro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret de yüzde 2,9’luk artışla 256,2 milyar euro seviyesinde belirlendi.

Ocak-Aralık 2017 dönemi ele alındığında, AB’nin ihracatı 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 7,7 artarak 1 trilyon 878,5 milyar euroya, ithalatı da yüzde 8,2 artarak 1 trilyon 853,5 milyar euroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, 25 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

AB ekonomisi, 2017'nin son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü

Kaynak: AA