Euro/TL bugün de zirveyi yeniledi! Dolar ve Euro ne kadar oldu? (13 Ocak 2023)

Serbest piyasada 18,7800 liradan alınan dolar 18,7820 liradan satılıyor. 20,3520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3540 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,7820 lira, euronun satış fiyatı ise 20,2650 lira olmuştu.

Euro/TL ne kadar?

11 Kasım 19.09 ile 2022 yılının zirvesini gören Euro /TL dün gün içi 20.25 ile tarihi zirveyi gördü. Bugün ise yine gün içi en yüksek 20.42 ile yılın zirvesini yeniledi.

Euro/dolar paritesi 9 ayın zirvesine yakın

Dolar endeksi yüzde 0.12 artıda 102.28'de seyretse de hazirandan bu yana görülen en düşük seviyeye yakın kaldı. Euro/dolar kuru da 1.0845'e yükselerek dokuz ayın zirvesine yakın işlem gördü.

Fed yetkilileri enflasyondaki Aralık'ta gerilemeyi sürdürdüğünün belli olmasının ardından yaptıkları açıklamalarda faiz artırım hızının yavaşlayacağına işaret ettiler ancak faiz indirimlerinden bahsetmediler.