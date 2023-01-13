EYT yasası ne zaman çıkacak? AK Parti tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT için yaş sınırı olmadan prim gününü ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilere hak tanınacağı açıklamasının ardından yasa tasarısının TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

Ayrıca yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren, sözleşmeli personelin kadroya geçirileceği yasa teklifinin de Meclis'e geleceği tarih merakla bekleniyor.

EYT ve sözleşmelilerle ilgili yasa teklifleri, gelecek 2 haftalık süreçte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis'e sunulacak. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, sözleşmelilerin kadroya geçişini sağlayacak yasa teklifinin ise gelecek hafta Meclis gündeminde olacağını söyledi. Bilgiç, 16 Ocak Pazartesi günü yasa teklifinin TBMM'ye gelmesini, aynı gün komisyonda görüşülmesini ve aynı hafta içinde yasalaşmasını beklediklerini açıkladı.

EYT yasasının ne zaman Meclis'e geleceği belli oldu

EYT'lilerle ilgili yasa teklifinin ise sonraki hafta Meclis gündemine gelmesini beklediklerini dile getiren Bilgiç, şunları söyledi:

"- EYT ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten ana hatlarını açıklamıştı. Bu kapsamda EYT yasasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

- Bir sonraki hafta da Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Önce komisyonda görüşülür ve ardından Meclis'e sunulur."

EYT kimleri kapsıyor?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.

EYT başvuru şartları neler?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

Borçlanma ile emekli olunabilecek mi?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.

EYT'liler ne kadar maaş alacak?

Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.