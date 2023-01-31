EYT'de prim günü karmaşası: Kimler emekli olabilecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Sadece EYT ile ilgili düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

EYT yasasıyla kimler emekli olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün bir basın toplantısı düzenleyerek EYT yasasına ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Düzenleme, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor.

Yasaya göre; 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak ancak emeklilik için gereken primde mevcut mevzuat dikkate alınacak. Habertürk'ün haberine göre; SSK’lı bir sigortalı işe giriş tarihine göre 5000-5975 gün primi doldurduğu tarihte emekli olacak.

EYT’liler ne kadar maaş alacak?

Akbaşoğlu, EYT’lilerin maaşlarının en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liradan başlayacağını söyledi. Yasa düzenlemesi, çalışan emekli için 5 puan destek primi verilmesini ve emekli olanların 10 gün içerisinde tekrar işe başlaması halinde işverenlere yaklaşık 500 TL destek verilmesini öngörüyor.

Prim ve gün sayısı belli oldu

NTV'nin haberine göre; SGK tarafından yayımlanan yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak olan kişilerin yıllara göre prim sayıları belli oldu.

İşte EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulama ekranı;