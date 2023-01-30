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Aynı işyerinde çalışmak isteyen EYT'lileri ilgilendiriyor: EYT'de 10 günlük şarta dikkat!

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Taslak metinde emekli olup, aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildi.

Haber Merkezi
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yasanın taslak metninde, emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle emekli olup başla işte çalışmak isteyenlere yönelik dikkat çekici bir madde yer aldı.

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NTV’nin haberine göre; EYT yasası taslak metninde, emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

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İndirimden yararlanamayacaklar

Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süri içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.

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