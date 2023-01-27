EYT'de son dakika: Ve EYT yasası için tarih belli oldu
EYT’de son dakika gelişmesi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’e geliyor. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin pazartesi günü Meclis’e geleceğini söyledi.
Haber Merkezi
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için tarih belli oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceğini açıkladı. Akbaşoğlu'nun açıklamasına göre EYT düzenlemesi, pazartesi günü Meclis'e sunulacak.
Akbaşoğlu, pazartesi günü saat 11.00'de Meclis'te düzenlemeyle ilişkin ayrıntıları açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.
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