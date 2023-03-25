EYT'li temmuz ayını beklemeli mi? EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile birlikte emeklilik hakkı kazananlar için temmuz ayında emeklilik başvurusu yapmanın bir avantajı var mı? Yüzbinlerce EYT’linin kafasında şimdi de bu soru işareti var.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, kendisine gelen "1992 SGK girişim, 9250 prim günüm var. EYT’den emekliliği hak ettim. Temmuz ayını mı beklesem yoksa şimdi emekli olsam bana ne faydası olur?" sorusuna yanıt verdi.

İşte Kıvanç’ın yazısındaki ilgili bölüm:

"- EYT’den emekli olanlar bu yıl normal süresinde emekli olanlar ile aynı haklara sahip olacaklar. Ne eksik ne de fazla. Mart – haziran aylarında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler temmuz ayında enflasyon oranında yapılacak maaş zammından tüm emekliler gibi yararlanacak. Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenlerin ayrıca bir avantajı olmayacak.

Sadece kıdem tazminatı tavanı açısından bir avantaj söz konusu olabilir. O da herkes için değil. Şu anda bir işte uzun süredir çalışıyorsanız, brüt ücretiniz 19.982 TL olan kıdem tazminatı tavanından yüksek ise temmuzda emekli olduğunuzda daha yüksek kıdem tazminatı almanız mümkün olur.

Aksi takdirde, emekliliğe hak kazanmış birinin mart ayı yerine temmuz ayında emeklilik dilekçesi vermesi 4 ay daha geç emekli aylığı alması anlamına gelir."