  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. EYT'li temmuz ayını beklemeli mi? EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu
Takip Et

EYT'li temmuz ayını beklemeli mi? EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanma hakkı olanlar, temmuz ayında emekli olmanın bir faydası olup olmayacağını merak ediyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası ile birlikte emeklilik hakkı kazananlar için temmuz ayında emeklilik başvurusu yapmanın bir avantajı var mı? Yüzbinlerce EYT’linin kafasında şimdi de bu soru işareti var.

EYT Destek Paketi'nde ayrıntılar neler? İşte faiz oranı ve vade sayısıEYT Destek Paketi'nde ayrıntılar neler? İşte faiz oranı ve vade sayısıEkonomi

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, kendisine gelen "1992 SGK girişim, 9250 prim günüm var. EYT’den emekliliği hak ettim. Temmuz ayını mı beklesem yoksa şimdi emekli olsam bana ne faydası olur?" sorusuna yanıt verdi.

İşte Kıvanç’ın yazısındaki ilgili bölüm:

"- EYT’den emekli olanlar bu yıl normal süresinde emekli olanlar ile aynı haklara sahip olacaklar. Ne eksik ne de fazla. Mart – haziran aylarında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler temmuz ayında enflasyon oranında yapılacak maaş zammından tüm emekliler gibi yararlanacak. Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenlerin ayrıca bir avantajı olmayacak.

EYT için kritik genelge: Tüm ayrıntılar belli olduEYT için kritik genelge: Tüm ayrıntılar belli olduEkonomi

Sadece kıdem tazminatı tavanı açısından bir avantaj söz konusu olabilir. O da herkes için değil. Şu anda bir işte uzun süredir çalışıyorsanız, brüt ücretiniz 19.982 TL olan kıdem tazminatı tavanından yüksek ise temmuzda emekli olduğunuzda daha yüksek kıdem tazminatı almanız mümkün olur.

Aksi takdirde, emekliliğe hak kazanmış birinin mart ayı yerine temmuz ayında emeklilik dilekçesi vermesi 4 ay daha geç emekli aylığı alması anlamına gelir."

Bankaların EYT'li yarışı! Promosyon, kredi ve nakit desteği!Bankaların EYT'li yarışı! Promosyon, kredi ve nakit desteği!Ekonomi
6 ay ödemesiz EYT kredisi

EYT Haberleri

6 ay ödemesiz EYT kredisi
Bu konularda ilginizi çekebilir
EYT