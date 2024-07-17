EYT'nin 2024 yılı maliyeti ne kadar? 4,8 milyon kişinin emekli olacağı hesaplanıyor

Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.



NTV’de yer alan habere göre düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti.



2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması 48,1 olarak tespit edildi.



Çalışmaya göre, EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri azalacak. Emekli maaşı ve sağlık ödemeleri ise artacak.

Hesaplamalara göre 401,7 milyar Lira maaş ödemesi, 13,7 milyar Lira iki dini bayramda ödenen ikramiyeler ve 162 milyar Lira tutarında prim kaybı söz konusu.

Toplam emekli sayısı, 16 milyon 154 bin 322 kişi

Ekonomi yönetiminin çalışmasına göre, Türkiye'de toplam emekli sayısı, 16 milyon 154 bin 322 kişi.



Çalışan-emekli oranı ise, 2008 yılındaki 1,87'den 2024 itibariyle 1,63'e düştü.



Bu oranın düşüşü, EYT düzenlemesi sonrasında hızlandı.

Sağlık giderlerinin payı yüzde 25

2023 sonu itibariyle SGK'nın toplam harcamaları içinde emekli maaşlarının payı yüzde 63 olurken, sağlık giderlerinin payı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.