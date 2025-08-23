Fed Başkanı Powell'in konuşmasının ardından milyarderler servetine servet kattı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimi olasılığına temkinli bir şekilde kapı aralamasının ardından hisse senetlerinde yaşanan yükselişle birlikte dünyanın en zengin 10 insanının serveti 33 milyar dolar daha arttı.

Konuşmasında faiz indirimine kapı aralayan Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı. Powell'ın mesajlarının ardından pay piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,89 artarak 45.631,74 puanla rekor seviyeye ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.466,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 21.496,54 puana çıktı.

Piyasa rallisi servetlerine 33 milyar dolar ekledi

Hisse senetlerinde yaşanılan ralliyle birlikte dünyanın en zengin 10 kişisinin net servetlerine milyarlarca dolar eklendi.

İşte Forbes milyarderler listendeki ilk 10 isminin servetinde yaşanılan artışlar:

* Forbes tarafından dünyanın en zengin insanı olarak sıralanan Elon Musk'ın net serveti, Tesla hisselerinin cuma öğleden sonra yüzde 5 değer kazanmasıyla yaklaşık 9,3 milyar dolar artarak yaklaşık 417 milyar dolara ulaştı.

* Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle CEO'su Larry Ellison'ın net serveti, Oracle hisselerinin yüzde 1,7 değer kazanmasıyla 4,4 milyar dolar artarak 282 milyar dolara çıktı.

* 3 numaralı Mark Zuckerberg'in net serveti, Meta hisselerinin yüzde 1,8 artmasıyla 3,6 milyar dolar artarak 258,5 milyar dolara yükseldi.

* Jeff Bezos'un serveti ise Amazon'un hisse senedinin yüzde 2,5 artmasıyla 4,4 milyar dolar artarak 239 milyar dolara ulaştı.

* Google'ın çatı şirketi Alphabet'in kurucu ortaklarından 5 numaralı Larry Page ve 6 numaralı Sergey Brin'in serveti de Alphabet hisselerinin yüzde 3,6'dan fazla değer kazanmasının ardından yükseldi. Page’in serveti 3,2 milyar dolar artarak 171,3 milyar dolara, Brin’in serveti ise 2,9 milyar dolar artışla 159,4 milyar dolara çıktı.

* Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın net serveti ise hisse senedinin yüzde 1,8 yükselmesiyle 2 milyar dolar artarak 154,2 milyar dolara ulaştı.

* Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer ise hisselerdeki küçük artışla 513 milyon dolar kazandı ve servetini 153 milyar dolara taşıdı.

* Fransız lüks devi LVMH’nin hisseleri de yüzde 3’ten fazla değer kazandı. Böylece şirketin başındaki Bernard Arnault ve ailesinin serveti 2,9 milyar dolar artarak 150,9 milyar dolara çıktı.

* Berkshire Hathaway’in efsanevi yatırımcısı Warren Buffett ise daha sınırlı bir artış yaşadı ve servetine 64 milyon dolar ekleyerek toplam 146 milyar dolara ulaştı.