Fed kararı öncesi petrol düşüşte



Petrol, önceki iki seansta yüzde 6 yükseldikten sonra Fed'in faiz kararı öncesinde düşüş yaşadı. ABD tüketici fiyatları Salı günü bir yıldan fazla bir sürenin en yavaş aylık artışını kaydederek, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair beklentileri destekledi. ABD ham petrolü vadeli işlemleri varil başına 75 dolara doğru gerilerken, Brent petrol de 80 dolarla seviyesinden işlem gördü.

Çin, bu yıl ekonomisine ağırlık veren sıfır vaka politikasını hızla ortadan kaldırırken aşılama çabalarını artırıyor. Virüs vakalarındaki artış, kısa vadeli enerji talebiyle ilgili endişeleri artırdı, ancak kısıtlamaların gevşetilmesinin uzun vadede emtia tüketimini artırması bekleniyor.

Ham petrol, küresel ekonomiye ilişkin endişeler nedeniyle 2019'dan bu yana ilk kez arka arkaya üç aylık düşüş yolunda ilerliyor. Goldman Sachs, zayıf görünüm nedeniyle gelecek yılın başları için petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

OPEC'TEN AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

OPEC 2023’ün ilk çeyreği için petrol talebi tahminini aşağı yönlü revize ederken üyelerine dikkatli ve temkinli olma çağrısı yaptı.

OPEC 2023 birinci çeyrek küresel petrol talebi tahminini günde 380 bin varil aşağı revize etti. OPEC araştırma biriminden yapılan açıklamada “Yılın sonuna yaklaşırken küresel yavaşlama tüm sonuçlarıyla birlikte daha gözle görülür hale geldi. 2023’te dikkatli ve temkinli olmayı gerektiren birçok belirsizliğin devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

OPEC ve müttefikleri son toplantılarında arz seviyesini değiştirmeme kararı almıştı. Talepte yapılan aşağı yönlü revizyonla birlikte daha fazla arz kesintisi gündeme gelebilir. Biden yönetimi bu kesintilere sert bir şekilde muhalefet ediyor