Fed yetkilisinden enflasyon uyarısı: Faiz artırımı olacak mı?

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyondaki kalıcı baskılara dikkat çekerek, mevcut para politikasının yeterince kısıtlayıcı olmadığını söyledi. Schmid, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinə düşürülebilmesi için daha sıkı para politikası adımlarına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Nebraska'nın Omaha kentinde düzenlenen Kansas City Fed Tarım Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Schmid, enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan enflasyon göstergelerinin hâlâ yüzde 2'nin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini belirtti. Bu durumun, fiyat baskılarının enerjiyle sınırlı olmadığını ve enflasyondaki temel eğilimin sürdüğünü gösterdiğini dile getirdi.

"Mevcut politika yeterince kısıtlayıcı değil"

Schmid, talep ve yatırımların güçlü seyrini koruduğunu vurgulayarak, "Talep ve yatırımlardaki gücü göz önünde bulundurduğumda, mevcut para politikası duruşunun kısıtlayıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle, enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine indirmek için daha sıkı bir politika gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunmayan Schmid, daha önce de enflasyonun kalıcılığı konusunda uyarılarda bulunmuş ve Fed'in güvenilirliği açısından fiyat artışlarının yeniden hedef seviyeye çekilmesinin önemine dikkat çekmişti.

"Enflasyonun geçici olacağını varsaymıyorum"

Enflasyonda arz yönlü şoklara da değinen Schmid, fiyat artışlarındaki ani yükselişlerin geçici olacağı varsayımına temkinli yaklaştığını söyledi.

Fed'in temel görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Schmid, para politikasının genel fiyat endekslerine odaklanması gerektiğini belirterek, "Fed, talep üzerindeki etkisi sayesinde, enflasyonun kaynağı ne olursa olsun fiyat artışlarını kontrol altında tutmada her zaman bir role sahiptir." ifadelerini kullandı.

Schmid ayrıca, ABD iş gücü piyasasının dengeli görünümünü koruduğunu, bu nedenle para politikası açısından önceliğin enflasyon ve fiyat baskıları olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.