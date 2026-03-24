Fed’de 'belirsizlik' vurgusu: Yol haritası net değil

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, küresel gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Daly, özellikle İran kaynaklı jeopolitik risklerin uzaması halinde enflasyonist baskıların artabileceğini, aynı zamanda işgücü piyasasında zayıflama görülebileceğini ifade etti.

Bu durumun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temel hedefleri olan fiyat istikrarı ile maksimum istihdam arasında bir denge sorunu yaratabileceğini belirten Daly, mevcut para politikasının şu an için uygun seviyede olduğunu söyledi. Ancak hızla değişen risklere karşı esnek kalmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Tek bir en olası yol yok"

İran’daki gelişmelerin yılın geri kalanında faiz politikası beklentilerini dalgalandırdığına işaret eden Daly, belirsizlik ortamında Fed’in ileriye dönük yönlendirmelerinde temkinli olması gerektiğini dile getirdi.

Daly, “Tek bir en olası yol yok. Belirsiz bir dünyada fazla ileriye dönük rehberlik vermek, yanlış bir kesinlik algısı yaratır, şeffaflığı azaltır ve kamuoyunun FOMC’nin nasıl tepki vereceğini öngörmesini zorlaştırır” ifadelerini kullandı.