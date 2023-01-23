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Fitch'ten Türk bankaları raporu: Enflasyon etkisiyle yükseldi

Fitch, Türk bankalarının üçüncü çeyrekteki karının enflasyon etkisiyle yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kârının üçüncü çeyrekte enflasyonun etkisiyle yükseldiğini açıkladı.

Fitch, Türk bankalarına yönelik yayımladığı notta karlılıktaki bu artışın birçok bankanın sermaye rasyolarındaki artışı desteklediğini belirtti.

Notta gelir artışının pek çok Türk bankasındaki enflasyon kaynaklı maliyet baskılarını dengeleyerek üçüncü çeyrekte maliyet gelir oranlarında iyileşme sağladığı belirtildi.

Fitch, bilanço esnekliğini ön planda tutan bankaların bilançolarını kısa vadeli TL işlemlerine odaklanarak yönetmeye devam etmelerini bekliyor.

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