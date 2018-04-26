FT: Merkez Bankası, Erdoğan'ı dinlemedi

26 Nisan 2018

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'de Merkez Bankası'nın bu yıl ilk kez faiz artırımına gitmesini değerlendirdi. Gazete, Merkez Bankası'nın erken seçim öncesi ucuz kredi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulak asmadığını ve gerileyen Türk Lirası'nı güçlendirmek istediğini yazdı.

Financial Times haberinde, Merkez Bankası'nın son kararının, ekonominin "aşırı ısındığına" yönelik kaygıların arttığı bir dönemde alındığı kaydedildi. Haberde, Türk Lirası'nın 2018 yılında şu ana kadar performansı en kötü para birimleri arasında yer aldığı belirtildi.

Gazete şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı kendisini 'faiz düşmanı' olarak nitelendirmişti. Ancak Sayın Erdoğan, çift haneli enflasyonun hane halkını vurduğu bir dönemde döviz piyasasında daha büyük bir belirsizlikten kaçınmak isteyebilir."

Gazeteye konuşan Capital Economics'ten William Jackson da, "Yüksek büyüme oranları, çok net şekilde ekonominin aşırı ısındığına işaret ediyor. Ekonomi bu durumdayken, talep baskısının azaltılması için gerek para politikasının gerekse de mali politikanın sıkılaştırılması gerekir" dedi.

Nomura International'dan İnan Demir ise, "Bunun bir seferlik alınmış bir karar olduğunu söylemek zor. Ancak kararın bir faiz artırımı zincirinin başladığı anlamına geldiğini söylemek de zor. Eğer aynı koşullar belirirse yani Türk Lirası değer kaybederse, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısında yine faiz artırması mümkün" diye konuştu.

Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi