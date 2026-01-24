Gelin ve damatlar kemer sıkıyor! Düğünlerde 'israftan uzak' konsepti

ABD’de her yıl yaklaşık 2 milyon kişi evleniyor. Ancak bu yıl evliliklerin şekli değişiyor. Yüksek fiyat etiketleriyle karşılaşan gelin ve damatlar, düğün hayallerini yeniden düzenliyor; daha küçük, daha sade ve daha anlam odaklı kutlamaları tercih ediyor.

The Knot’un araştırmasına göre düğün grupları 2019’dan bu yana küçülmüş durumda ve sektör temsilcileri 2026’da tasarruf trendinin güçlenerek devam edeceğini öngörüyor.

Ortalama 33 bin dolar

ABD’de ortalama düğün ekibi (nedime-sağdıç dahil) 2019’da 10 kişiyken, 2025 itibarıyla 8 kişiye geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 20’lik bir düşüş anlamına geliyor. Buna rağmen düğün maliyetleri hâlâ oldukça yüksek.

2025’te ortalama düğün harcaması 33 bin dolar seviyesinde ölçüldü. Uzmanlar, hem ekonomik hem de toplumsal atmosfer nedeniyle çiftlerin 2026’da masraf kalemlerini daha da kısmaya devam edeceğini söylüyor.

Yüzde 20 geriledi

Düğün hizmetleri sektöründe çalışanlar, rezervasyonlarda düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Popüler bir düğün hizmetleri işletmesinin yetkilisi, işlerinin geçen yıl yüzde 20 gerilediğini, bu yılın da iyi görünmediğini belirtiyor. Ekonomideki bozulma, siyasi gerginlik ve finansal güvensizlik; çiftlerin planlarını daraltmasında belirleyici oluyor.

Düğüne değil, israfa karşılar

Sektördeki bir diğer önemli eğilim ise gösterişli, büyük ve pahalı düğünlere olan ilgide azalma... Sektörden bir başka kişi ise “çiftlerin düğün karşıtı değil, israf karşıtı” olduğunu vurguluyor. Ekonomik koşulların etkisiyle, birçok çiftin önceliği ev sahibi olmak ya da öğrenci kredilerini kapatmak gibi daha temel hedeflere kayıyor. Çiftler artık şu soruyu daha sık soruyor: Bu düğün kimin için?

Çiftler en çok nereden kısıyor?

Davetli listesi, mekândan catering’e, pastadan kiralama giderlerine kadar tüm maliyeti belirleyen ana faktör.

Bir düğün fotoğrafçısına göre 150 kişilik zorunlu davetliler yerine, çifti gerçekten tanıyan 12 kişilik samimi organizasyonlara yöneliş var. Ayrıca düğün mekânlarında da dönüşüm yaşanıyor. Lüks salonlar yerine kulübe evler, milli parklar, bahçeler ve duygusal anlamı olan yerler daha çok tercih ediliyor.