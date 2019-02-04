Gıda fiyatları son 16 yılın zirvesinde

04 Şubat 2019

Ali Ekber YILDIRIM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1.06, yıllık 20.35 arttı. Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 0.45 artarken yıllık bazdaki artış yüzde 32.93 olarak gerçekleşti.

Gıda rekor kırdı

Enflasyonda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda fiyatlarında oldu. Gıda fiyatlarında son 16 yılın en yüksek artışı yaşanırken, fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında ilk 9 sırada yaş sebze ve meyve ürünleri yer alırken ilk 15 ürünün ise 12'si tarım ürünü oldu.

Biber ilk sırada

Ocak ayı enflasyon verilerine bakıldığında fiyatı en çok artan ürünler sırasıyla ve artış oranları şöyle; Çarliston biber yüzde 87.87, patlıcan 80.94,ıspanak 67.63, sivri biber 63.84, taze fasulye 53.31, salatalık 44.31,domates 38.75,havuç 36.03,kabak 28.41,mandalina 21.77, patates 17.98, kuru soğan 17.06 oranında arttı.

Fiyatların bu denli artmasında Ocak'ta iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan felaketler çok etkili oldu. Aşırı yağış,sel,hortum,fırtına nedeniyle Ocak,gerçekten olağanüstü bir ay oldu. Bu nedenle fiyatlar beklentilerin çok üzerinde arttı. Felaketler nedeniyle ürünler zarar gördü. Piyasaya arz edilemedi. Bu nedenle fiyatlar zirve yaptı.

Tarım ürünlerinde fiyat neden artıyor?

Gıda enflasyonundaki artış, tarımda yaşanan sorunların çözülmeden depo baskınlarıyla, marketlere yönelik baskılarla fiyatların düşürülemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Tarım ürünleri fiyatındaki artışın temel nedeni yüksek girdi maliyetleri, iklime bağlı olarak yaşanan olumsuz hava koşulları, ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasındaki zincirde yaşanan organizasyon bozukluğu olarak sıralanabilir. Bu sorunlara çözüm üretmeden gıda fiyatlarının düşmesini beklemek hayal olur.

Merkez Bankası'nın hedefi hayal oldu

Ocak ayı enflasyon verileri özellikle gıda fiyatlarındaki yüzde 6.43 oranındaki artış, Merkez Bankası'nın gıda enflasyonu hedeflerine ulaşılmasının hayal olduğuna dair ilk sinyal oldu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın geçen hafta açıkladığı 2019'un ilk enflasyon raporuna göre, 2018'de yüzde 27.1 olan işlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu 2019 sonunda yüzde 13'e ve 2020 sonunda ise yüzde 10'a indirilmesi hedefleniyor. Yıllık bazda yüzde 30.97'ye ulaşan gıda enflasyonunun yıl sonunda yüzde 13'e gerilemesi mümkün görünmüyor.

Çarliston biber 87,87

Patlıcan 80,94

Ispanak 67,63

Sivri biber 63,84

Taze fasulye 53,31

Salatalık 44,31

Domates 38,75

Havuç 36,03

Kabak 28,41

Mandalina 21,77

Patates 17,98

Kuru soğan 17,06

Enflasyon gıdadan beslendi

Enflasyon sepeti güncellendi

Enflasyon sonrası dolar/TL

2019'un ilk enflasyon rakamı açıklandı