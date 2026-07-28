Giresun'da fındık hasadı için tarih belli oldu

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Fındıkta erken hasat uyarıları artarken bölge bölge en uygun hasat takvimi açıklanmaya başlandı. Giresun Ziraat Odası da hasadın rakıma göre kademeli olarak yapılacağını açıklarken, üreticilerin verim ve randıman kaybı yaşamamaları için belirlenen takvime uymalarını istedi.

Hasat 8 Ağustos'ta başlıyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahil kesiminde 8 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimlerde ise 22 Ağustos itibarıyla yeni sezon fındık hasadına başlanacağını duyurdu.

Üreticilere verim uyarısı

Karan, erken veya geç yapılan hasadın ürünün verimi ve randımanını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, üreticilerin açıklanan tarihlere uygun hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Hasadın belirlenen takvim doğrultusunda yapılmasının hem ürün kalitesi hem de ekonomik değer açısından üreticilere avantaj sağlayacağı ifade edildi.