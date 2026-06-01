Goldman Sachs uyardı! Petrolde fırtına öncesi sessizlik

ABD-İran müzakerelerinin belirsizliğe girmesi ve zayıf tüketim verileri petrol fiyatlarında sert hareketlerin kapıda olduğuna işaret ediyor.

Bankacılık devi Goldman Sachs, petrol fiyatları üzerindeki çift yönlü risklere işaret ederken, Çin ve Batı Avrupa'da zayıflayan petrol satışı ile brilikte halihazırda düşük seyreden küresel petrol talebinin beklenenden de zayıf olabileceğini bildirdi.

Varil başına 10 dolarlık aşağı yönlü risk

Analistlere göre bu veriler, mayıs ayı petrol talebi tahminlerinde de günlük 2 milyon varillik aşağı yönlü risk oluşturuyor. Bu durum, dördüncü çeyrekte varil başına 90 dolar olarak tahmin edilen Brent ham petrol fiyatlarına varil başına yaklaşık 10 dolarlık bir aşağı yönlü risk ekliyor.

Goldman analistleri, “Orta Doğu’daki arz kayıplarının potansiyel olarak daha uzun süreli olması nedeniyle önemli bir fiyat artış riski görüyoruz, ancak talebin zayıflaması nedeniyle de anlamlı bir fiyat düşüşü riski de var. Gerçek son kullanım petrol talebi, yüksek fiyatlara tepki olarak beklenenden daha fazla düşmüş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Çin’in petrol ithalatında rekor gerileme beklentisi

Çin’in petrol ithalatının da pandemiden bu yana görülmemiş seviyelere gerilemesi bekleniyor. Londra merkezli danışmanlık şirketi Energy Aspects’e göre, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’in bu yılki günlük ithalatı 10,9 milyon varile düşebilir.