Goldman Sachs'tan gümüş yatırımcısına kritik uyarı

Artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları, ABD'de federal hükümetin kapanması ve faiz indirimi beklentileri altını rekor seviyeye çekerken, altına parelel gümüşün ons fiyatı da rekor kırdı.

Gümüşün yükselişinde ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve faiz indirimi olasılığının güçlenmesi de etkili oldu. Gelişmeler endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanmaya işaret ederken geçtiğimiz hafta 51,74 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden gümüş, haftayı 50,09 dolardan tamamladı. Bugün ise 51,41 civarında işlem görüyor.

Goldman Sachs'tan gümüş uyarısı

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağlayan gümüş, geçtiğimiz hafta yüzde 4,4 değer kazanırken bankacılık devi Goldman Sachs'tan kritik uyarı geldi.

Orta vadede gümüş fiyatlarının yükselmesinin beklendiğini belirten banka, yakın vadede ise artan oynaklık ve aşağı yönlü riskler konusunda uyardı.

Öte yandan piyasalar Fed'in faiz indirimlerine odaklanırken ekonomistler ekim ve aralık ayı için 25 baz puanlık indirim bekliyor.