Goldman ve JP Morgan'dan erken seçim değerlendirmesi

19 Nisan 2018

Dünyanın önde gelen yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan, Türkiye'de 24 Haziran'da erken genel seçime gidilmesi kararını değerlendirdi.

"Beklenenden erken seçimler AKP'nin zafer elde etme şansını artırdı" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, seçimin zamanlamasının muhalefetin siyasi olarak organize olma kabiliyetini azaltmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Seçimin zamanlamasında değişikliğe piyasanın pozitif reaksiyon verdiğine işaret eden Goldman Sachs, bunda seçimden sonra siyasi ortamın iyileşeceği beklentisinin ve yatırımcıların siyasi devamlılığı tercih etmelerinin rol oynamış olabileceğini vurguladı.

Ancak Goldman Sachs, "Piyasadaki bu iyileşmeye rağmen, bizim Türkiye'nin ekonomik görünümü için temel görüşlerimiz değişmedi" ifadelerine de raporunda yer verdi.

"Mali gevşeme riskini azalttı"

JP Morgan da değerlendirmesinde, alınan erken seçim kararının mali gevşeme riskini azalttığını, buna karşın TCMB'nin faiz artırımı yapması olasılığını yükselttiğini savundu.

Erken seçim kararının piyasa dostu olduğunu düşündüklerini ifade eden JP Morgan, buna üç temel neden gösterdi. Erken seçimin 24 Haziran'da yapılması kararının siyasi belirsizlik sürecini kısa tutacak olmasının ilk olumlu faktör olduğunu ifade eden JP Morgan, ikinci pozitif faktör olarak mali gevşeme riskinde keskin düşüşü gösterdi.

JP Morgan, üçüncü faktör olarak TCMB'nin faiz artırması olasılığının yükseldiğine işaret etti ve yılın geri kalanında 100 baz puan faiz artırımı beklediklerini vurguladı.

JP Morgan, TCMB'nin 25 Nisan Çarşamba günü yapılacak PPK toplantısında faizini 50 baz puan artırmasını beklediklerini de duyurdu.

Erken seçim için iş dünyası ne dedi?