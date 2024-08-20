Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı ne olacak? (TCMB ağustos ayı faiz kararı 2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Ekonomistler, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Ekonomistlerin faiz beklentisi
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.