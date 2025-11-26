26 Kasım 2025 gümüş fiyatları: Gümüş ne kadar oldu?

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, gümüş fiyatları, Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı güvercin tondaki açıklamaların etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Ons gümüş, ABD'de zayıf gelen ekonomik verilerin Aralık ayında Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerini artırmasıyla iki haftaya yaklaşan sürecin en yüksek seviyelerine tırmanarak 52 dolar sınırına yaklaştı. ABD’de perakende satışlar Eylül ayında öngörülenin altında artarken, tüketici güveni Kasım ayında geriledi; bu durum aylardır güçlü seyreden talebin zayıflamaya başladığına işaret ediyor.

İşgücü piyasasına dair göstergeler de ivme kaybına işaret ediyor. ADP verilerine göre özel sektörde işverenler, 8 Kasım’a kadarki dört haftada haftalık ortalama 13 bin 500 kişiyi işten çıkardı; bu rakam önceki dönemlere kıyasla belirgin bir bozulma anlamına geliyor.

Piyasalarda şu an için Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimali yaklaşık yüzde 84 seviyesinde fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta bu oran yüzde 50 civarındaydı. Öte yandan raporlar, daha önce faizlerin mevcut seviyelerin altına çekilmesi gerektiğini savunan Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in, Fed başkanlığı için öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendirildiğini aktarıyor.

Ons gümüş ne kadar oldu?

Ons gümüş güne 51,43 dolar seviyesinden giriş yaptı. Gün içinde en düşük 51,30 dolar, en yüksek ise 52,07 dolar görüldü. Şu sıralar fiyat 51,98 dolar civarında seyrediyor.

Gram gümüş ne kadar oldu?

Gram gümüş ise güne 70,14 TL seviyesinden başladı. Günlük en düşük 69,97 TL, en yüksek de 71 TL kaydedildi. An itibarıyla gram gümüş 70,92 TL seviyesinden işlem görüyor.