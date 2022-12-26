Güneydoğu Anadolu'nun yıldız ihracatçıları ödüllendirildi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) iş birliğinde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül töreni, GAİB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, üreten bir şehir olan Gaziantep'in parmakla gösterildiğini belirtti.

Gaziantep'te huzur ve kardeşlik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Gül, "Başta komşularımız olmak üzere dünyanın her tarafına Gaziantep ve Türkiye'de üretilen ürünler çok rahat satılabiliyor. Suriye ile sorunlar devam ediyor ama takdir edersiniz ki hiçbir kriz sonsuza kadar sürmez. Bir gün sorunlar ortadan kalktığında Gaziantep, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun en önemli üretim merkezlerinden birisi olacaktır" dedi.

Gül, Gaziantep'in ekonomisine, ihracatına katkı sağlayan sanayicilere teşekkür etti.

"Sıkıntılara rağmen, ihracatçılar büyük başarı sağladı"

GAİB Koordinatör Başkanı Mehmet Fikret Kileci, sıkıntılı süreçlerden geçilmesine rağmen ihracatçılarının büyük başarı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, protokol üyelerince başarılı 100 ihracatçıya ödülleri takdim edildi.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdullah Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, oda başkanları, birlik yöneticileri ve çok sayıda sanayici katıldı.