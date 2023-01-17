Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 107 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 315 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 369 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 8 bin 462 megavatsaat elektrik ihracatı, 29 bin 815 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.