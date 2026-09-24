Haftaya güçlü başlayan Bitcoin’de ibre tersine döndü: Dengeleri değiştiren 3 gelişme

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Bitcoin, haftanın başındaki sert yükselişin ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. ABD tahvil faizlerinin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, Fed'in ekim ayında yeniden faiz artırabileceği beklentisi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kripto para piyasasında satış baskısını artırdı.

Bitcoin 87 bin doların üzerinden döndü

Haftaya güçlü başlayan Bitcoin, pazartesi günü yaklaşık yüzde 7 değer kazanarak 87 bin 300 doların üzerine çıkmış ve ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Ancak yükseliş kalıcı olmadı. Dünyanın en büyük kripto para birimi çarşamba günü yüzde 1,7 düşüşle 84 bin 652 dolar seviyesine gerileyerek son rallide elde ettiği kazançların bir bölümünü geri verdi.

Bitcoin üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri ABD tahvil piyasasında yaşanan sert hareket oldu.

ABD tahvil faizleri 2007'den beri en yüksekte

ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler, Fed'in faiz artışlarına devam edebileceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.

S&P Global verilerine göre ABD'de iş aktivitesi eylülde üst üste dördüncü ay hızlanarak Temmuz 2021'den bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti. Hizmet ve imalat sektörlerinde üretim artarken, ortalama girdi maliyetlerindeki yükseliş de dikkat çekti. Enflasyon göstergesi Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Verilerin ardından Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi. CME FedWatch verilerine göre söz konusu ihtimal yaklaşık yüzde 55'ten yüzde 68 seviyesine yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise 16,8 baz puanlık yükselişle yüzde 5,116'ya çıktı. Böylece gösterge tahvil faizi Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Faizlerin yüksek seyretmesi, yatırımcıların daha güvenli ve faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine yol açabileceği için Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı

Kripto para piyasasında risk iştahını azaltan bir diğer gelişme petrol fiyatlarında yaşandı.

Brent petrol, beş günlük düşüş serisini sonlandırarak yüzde 4,3 yükseldi ve varil başına 103,50 dolardan kapandı. Yükselişte ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslardan hızlı bir sonuç alınabileceğine ilişkin beklentilerin zayıflaması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karşılıklı sert açıklamaları piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden fiyatlanmasına neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Washington ile Tahran arasındaki son görüşmeleri "büyük bir atılım" olarak değerlendirmemesi de diplomatik çözüm beklentilerini sınırladı.

Bitcoin ETF'lerinde güçlü para girişi

Bitcoin fiyatındaki gerilemeye rağmen kurumsal yatırımcı tarafında farklı bir tablo ortaya çıktı.

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine bu hafta şu ana kadar 1,71 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Böylece fonlar ağustos sonundan bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi.

Strategy'nin yeni Bitcoin alımları açıklaması da kurumsal talebin sürdüğüne ilişkin beklentileri destekledi.

Kripto sektörünün yakından takip ettiği Clarity Act'in Kongre'den geçememesine rağmen SEC'in tokenleştirilmiş hisse senetlerine yönelik attığı adımlar da piyasanın düzenleyici taraftaki gündeminde yer aldı.

NYSE ile Blockchain.com, ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri ve ETF'leri temsil eden blokzincir tabanlı tokenlar üzerinde çalışmak için iş birliğine gittiğini açıkladı.

Altcoinlerde kayıp daha sert

Bitcoin'deki satış baskısı altcoinlere de yansıdı. Ethereum yüzde 2,2 düşüşle 2 bin 692 dolar seviyesine inerken XRP yüzde 4 değer kaybetti.

BNB yüzde 2,4, Solana yüzde 2,5 ve Cardano yüzde 5,3 geriledi. Meme coinlerde kayıplar daha belirgin olurken Dogecoin yüzde 7,3, TRUMP tokenı ise yüzde 11,1 düştü.

Piyasalarda Bitcoin'in yönü açısından ABD tahvil faizleri, Fed'in ekim ayındaki faiz kararı, petrol fiyatları ve spot Bitcoin ETF'lerine yönelik kurumsal para girişleri yakından izleniyor.