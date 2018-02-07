Hayvan sayısı artıyor

07 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ait Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 16 milyon 105 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 13,2 artarak 15 milyon 944 bin baş, manda sayısı da yüzde 13,6 artış ile 161 bin 439 baş oldu.

Küçükbaşta yüzde 7.2'lik artış

Küçükbaş hayvan sayısının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında artarak 44 milyon 312 bin baş olduğu açıklandı. Koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında bir artış meydana geldi ve 33 milyon 678 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısının ise yüzde 2,8 oranında bir artışla 10 milyon 635 bin olduğu ifade edildi.

Toplam süt üretimi 20,7 milyon ton

Kurum, toplam süt üretiminin 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,0 artarak 20 milyon 700 bin ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu miktarın yüzde 90,6‘sını inek sütü, yüzde 6,5’ini koyun sütü, yüzde 2,5’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü manda sütü oluşturdu.

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 1,3, tiftik üretimi yüzde 4,4 ve kıl üretimi yüzde 6,4 arttı. Bal üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 114 bin 471 ton, balmumu üretimi ise yüzde 1,1 artarak 4 bin 488 ton oldu.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 659 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 6,3 oranında artarak 2 bin 128 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 5 bin 686 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 102 ton olarak gerçekleşti.

Kümes hayvanları yüzde 4.4 arttı

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 0,4 artışla 221 milyon 245 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 11,8 artışla 121 milyon 556 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 21,7 artışla 3 milyon 872 bin adet oldu. 2017 yılında ördek sayısı yüzde 18,8 kaz sayısı ise yüzde 4,8 arttı.