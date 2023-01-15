Hazine Bakanı Nebati'den ETY açıklaması: Yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Nebati EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacağına dair soruyu şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki duruşu belliydi. Biz EYT ile ilgili tedbirimizi aldık. Hazırlandık. Biz hazırlıklıyız. Süreç tamamen kendi mecrasında yürüyor. Yasa çıktıktan sonra Çalışma Bakanlığı tarafından tamamlanması gerekiyor. Zannedersem yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur. Biz hazırız."

Borsa’daki küçük yatırımcıya bir tavsiyeniz var mı ? Son günlerde Borsa’da yaşanan düşüşler için ne diyorsunuz? sorusunu Nebati şöyle yanıtladı:

"Borsadan korkmasınlar. Ama mutlaka finansal okuryazar olsunlar. Herkesten akademik derinlik veya uzmanlık beklenemez. Ama bilinçli olarak danışmanlık üzerinden gidilebilir. Kısa gün kârını öncelemesinler. Borsa’yı bir kumarhane gibi görmesinler. Çünkü Türkiye Borsası için büyük bir fırsat doğdu. Çok sayıda insan borsaya giriyor. Halka arzlarla yeni firmalar borsaya giriyor. Borsa kumar veya kısa gün kârı değil doğru ve verimli bir finansal araç. Kısa vadeli, gündelik bakmasınlar.

Borsa yatırımcıları asla şunu unutmasınlar: Borsa her zaman bir düzeltme yapar. Aşağı doğru giderken de yukarı doğru giderken de bir düzeltme yapar. Asla paniğe gerek yok. Ayrıca şunu özellikle söyleyeyim birinci muhalefet partisi liderinin sözlerine bakmasınlar. Çünkü bilerek panikletmeye çalışıyor. Milyonlarca insanın girmeye başladığı borsa üzerinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle bu konudaki spekülasyonlara kulak vermesinler."

Dövizde bir istikrarsızlık çıkabilir mi? Dolar artar mı? sorusunu şu şekilde cevapladı:

"En son Türk Lirası’nın TÜFE üzerindeki değeri yüzde 47’ye düşmüştü. En değersiz noktaydı bu. Şu anda yüzde 54’lerde. Türk Lirası, geçen yıla göre daha değerlendi ama önceki yıllara göre hâlâ değersiz. Enflasyondaki olumlu gidişle kendi mecrasında düzeliyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu: Geçen yıl savaş yaşadık. Savaş, enerji maliyetlerine pik yaptırdı. Türkiye, bir enerji ithalatçısı. Enerji fiyatları normalleşmeye başladığında bizim cari açığımız olmaz. Her şeyin kötü olduğu dönemde Türkiye’nin cari açığı 45 milyar dolar ile kapanacaktı. Cari açığın bu kadar yüksek olması sürekli olamaz. Sürekli olması için dünyadaki enerji fiyatının devamlı yüksek olması lazım. Görünen o ki normalleşme var. Emtia fiyatlarında normalleşme var. Dövize olan ihtiyaç, otomatikman azalacak yani."