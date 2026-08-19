Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstihdamı destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin "Dönemsel İşgücü İstatistikleri" verilerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini, istihdamın ise bir önceki çeyreğe göre 155 bin kişi arttığını belirtti.

Tarım dışındaki sektörlerde kayıt dışı istihdam oranına da değinen Şimşek, son bir yıldaki ortalamanın yüzde 15,7 olduğunu bildirdi.

Bu oranın tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğine işaret eden Şimşek, kayıtlı istihdamdaki artışın çalışanların sosyal güvenceye erişiminin yanı sıra kamu maliyesi açısından da kazanımlar sağladığını ifade etti.

"İstihdamı destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz"

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."