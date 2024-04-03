Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Mart enflasyonuna ilişkin jet yorum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68,50 yükseldi. TÜFE'deki artış son iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Rakamların açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X (Twitter) hesabı üzerinden hızlı bir değerlendirme yaptı.

Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek şöyle devam etti:

* Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.