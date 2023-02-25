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Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrosuna atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi müfettişliği kadrosuna 90 kişinin ataması gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan vergi müfettişliklerine yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 90 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

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