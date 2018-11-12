Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi geriledi

12 Kasım 2018

Dünya ekonomisi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, yılın üçüncü çeyreğindeki 2,9 puandan bu yılın son çeyreğinde eksi 2,2 puan seviyesine gerileyerek dünya ekonomisindeki büyümenin zayıfladığına işaret etti.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 119 ülkeden bin 230 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın son çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketinin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks üst üste üç ay azalış gösterdi. Üçüncü çeyrekte 2,9 puan olan endeks, bu yılın son çeyreğinde 5,1 puan azalarak eksi 2,2 puana indi.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, mevcut ekonomik durum değerlendirmesinin önemli ölçüde bozulmasına karşın uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ettiği, ekonomik beklentilerin geri ölçeklendiği ve dünya ekonomisinde büyümenin zayıfladığı kaydedildi.

"Gelişmiş ekonomilerde ekonomik iklim büyük oranda değişmedi"

Ekonomik ortamın özellikle gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde güçlü bir şekilde bozulduğu aktarılan açıklamada, “Ekonomik beklentiler Latin Amerika hariç, mevcut ekonomik durumun değerlendirilmesinden çok daha keskin bir düşüş gösterdi. Latin Amerika'daki ekonomik iklim, daha iyimser ekonomik beklentiler nedeniyle iyileşti." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmiş ekonomilerde ise ekonomik iklim büyük oranda değişmediği bildirilen açıklamada, "Bununla birlikte, burada net bir bölünme ortaya çıktı. ABD'de mevcut ekonomik durum ve beklentilerin değerlendirmeleri gelişirken, Avrupa Birliği'ne ilişki değerlendirmeler gevşedi.” denildi.

“Dünya gayri safi yurtiçi hasılasının gelecek yıllarda ortalama yüzde 3,6 artması bekleniyor”

Dünya genelinde ekonomik beklentilerdeki bozulmanın, özellikle özel tüketimin zayıflamasına yansıdığı ancak yatırım faaliyetinin ise daha fazla düşmediği belirtilen açıklamada, anket katılımcılarının, dünya ticaretinde daha da zayıf bir büyüme beklediği ve bunun muhtemelen mevcut ticaret engellerinin ortadan kaldırılmasını beklememelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca genel olarak, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının gelecek yıllarda ortalama yüzde 3,6 artmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA