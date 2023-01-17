İhracatçılar uzaklara açılıyor

Fikret ÇENGEL

Türkiye’nin küresel pazarlarda konumunu güçlendirmek ve uluslararası ticaretten payını artırma için belirlenen Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde yılın ilk çeyreğinde ihracatçılar sahaya iniyor. Bu amaçla Ocak, Şubat ve Mart ayında 17 ticaret heyeti düzenlenecek. 22 Ocak’ta Venezuela ile başlayacak ticari seferler toplamda 19 ülkeyi kapsıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisini etkin bir şekilde kullanmak isteyen TİM Ocak ayında düğmeye basıyor. Toplam 19 ülkeyi kapsayacak 17 ticaret heyeti için çalışmalar tamamlandı. İhracatçılar 22 Ocak’ta Venezuela ile sahaya inerken bir diğer heyet de 23 Ocak’ta Pakistan’ın yolunu tutacak.

İhracat her yıl en az yüzde 10 artmalı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Uzak Ülkeler Stratejisi ile 2023 yılını bir küresel atak yılı ilan edeceklerini belirterek pazar çeşitliliğini artırmak ve her yıl en az yüzde 10 artış sağlamak için çalışmalara hız vereceklerini ifade etmişti. Bu amaçla yılın ilk 3 ayında dünyayı dolaşacak. Venezuela ve Pakistan’ın ardından ihracatçılar Şubat ayında Tayland, Meksika, Avustralya, Vietnam ve ABD’ye gidecek. Mart ayında ise trafik hızlanıyor. Bu ay ticaret heyetleri, Kanada, Güney Afrika, Malezya, Brezilya-Şili, Panama-Kosta Rica, Arjantin, Etiyopya, Japonya, Kolombiya ve Nijerya ülkelerini kapsayacak.

Menzil 4 bin kilometreye çıkacak

Uzak ülkeler stratejisi kapsamında yapılacak 17 ticaret heyeti ile ihracatçıların ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilimizi dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bir diğer hedef de geleneksel ürün-pazar yapısını ileri aşamaya taşıyarak, yeni ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanmak. Söz konusu Türkiye’den 2 bin 500 kilometreden uzak mesafede bulunan ülkeler, dünyadan ithalatı 60 milyar doların üzerinde olmasına karşın, aldığımız pay yüzde 1’in altında.